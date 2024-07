Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Touax: une capacité de financement renouvelée information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - Le groupe de location d'actifs pour transport Touax annonce, pour son activité conteneurs, la mise en place de nouvelles lignes de crédit confirmée de deux ans pour un montant de 50 millions de dollars, associées à une option d'accordéon de 15 millions.



Touax Container se dit bien positionné pour profiter de nouvelles opportunités d'investissement, alors que la demande locative a repris depuis les évènements de la mer Rouge, et que sa division conteneurs affiche un taux d'utilisation en hausse à 97,1%.





Valeurs associées TOUAX 3,91 EUR Euronext Paris +4,55%