TOUAX : succès de l'opération de rachat partiel de titres super-subordonnés

(AOF) - Touax SCA a annoncé avoir procédé au rachat et à l'annulation d'une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI ) émis en août 2013, novembre 2013 et mai 2014, pour un montant nominal de 24,2 millions d'euros. Le montant nominal restant en circulation s'élève désormais à 26,6 millions d'euros. Cette opération permet d'optimiser la structure de capital du spécialiste des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) et d'abaisser les charges afférentes.

Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe Touax ont commenté : " La stratégie de création de valeur actionnariale du groupe Touax continue avec des initiatives pour abaisser le coût de sa dette dont cette opération fait partie. "

