TOUAX renoue avec résultat net positif en 2020

Le ratio de " Loan to Value ", correspondant à l'endettement pour ce secteur, reste stable à 54 %.

(AOF) - Touax a renoué avec un résultat net positif en 2020. Ce dernier est ressorti à 5,9 millions d'euros, en part du groupe, contre une perte de 2,7 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel courant est passé de 15,1 à 23,3 millions d'euros. Les revenus du loueurs de moyens de transports lourds (wagon, barges...) ont reculé de 3,3% à 163,4 millions d'euros. Les taux d'utilisation à fin décembre 2020 des Wagons de Fret (83,6 %), des Conteneurs (99,4 %) et des Barges Fluviales (92,0 %) sont à un niveau élevé en dépit de la crise sanitaire.

