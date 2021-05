TOUAX : perspectives favorables

AOF - EN SAVOIR PLUS

Touax poursuit sa stratégie d'investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers avec un important carnet de commandes en cours de livraison pour plus de 100 millions d'euros.

Les effets de la crise sanitaire demeurent limités au premier trimestre 2021. La pénurie de conteneurs et sa production limitée ont eu pour conséquence un niveau de ventes plus faible.

L'activité de gestion a chuté de 54,4% à 1,5 million d'euros, avec une baisse des volumes de vente de matériels détenus par les investisseurs, liée à la saisonnalité de ces ventes et à la pénurie de conteneurs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.