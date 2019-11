TOUAX : les produits d'activités en hausse de 4,9% sur neuf mois

"Le recentrage stratégique sur les trois métiers de location longue durée de matériels de transport porte ses fruits et l'activité devrait continuer à se développer favorablement", a commenté le groupe.

Les ventes progressent à 19 millions d'euros contre 12,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018 grâce au développement des opérations de négoce de conteneurs neufs et aux ventes de conteneurs d'occasion réalisées dans le cycle normal de l'activité.

