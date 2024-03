Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Touax: le titre résiste à la baisse grâce aux résultats information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - L'action Touax résiste à la consolidation qui règne ce vendredi à la Bourse de Paris, le loueur de conteneurs signant un gain de l'ordre de 1% au lendemain de l'annonce de résultats annuels appréciés par le marché.



Le groupe français, qui loue des wagons de fret et des barges fluviales, explique avoir profité de la résistance de son modèle d'affaires dans un contexte de hausse des taux et de normalisation des trafics conteneurisés.



Son volume d'affaires s'est ainsi replié à 157,1 millions d'euros en 2023, contre 161,5 millions un an plus tôt, tandis que son Ebitda annuel a signé un repli limité, à 55,3 millions d'euros contre 57,9 millions en 2022.



Au final, son bénéfice net part du groupe ressort à 3,6 millions d'euros, contre 7,5 millions d'euros l'exercice précédent.



Concernant 2024, Touax dit rester prudent à court-terme face aux défis économiques actuels, anticipant des croissances inégales selon les zones géographiques et des risques géopolitiques importants.



Malgré ces turbulences, le groupe estime que le volume des échanges internationaux devrait se maintenir à un niveau 'satisfaisant' en 2024.



Les dernières prévisions du cabinet de recherche Clarkson prévoient une hausse de 5,5% des trafics conteneurisés cette année, contre un gain de 1,6% en 2023.





