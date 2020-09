Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Touax : l'augmentation de capital de Touax Rail est finalisée Cercle Finance • 30/09/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - Touax a annoncé mercredi avoir bouclé l'augmentation de capital de 81,9 millions d'euros de sa filiale de wagons de fret, Touax Rail. A l'issue de l'opération, Touax demeure l'actionnaire majoritaire de la filiale, avec une participation de 51% au capital, mais 49% de sa branche ferroviaire est désormais détenu par le fonds d'infrastructure DIF Capital Partners. Le levée de fonds doit permettre à Touax Rail d'accélérer le développement de son activité de location, de vente et de maintenance de wagons de fret en Europe et en Asie.

