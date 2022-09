Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Touax: en mode rentabilité accélérée au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Touax est passé à la vitesse supérieure au premier semestre en enregistrant une nette accélération de sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année.



Le spécialiste de la logistique a fait état hier soir d'un résultat opérationnel (Ebitda) en progression de 38% à 29,5 millions d'euros sur le semestre, porté par ses activités dans les conteneurs et les wagons de fret.



Le groupe explique que ces activités se sont révélées très dynamiques dans le contexte actuel de perturbations temporaires du marché mondial du fret maritime.



Le bénéfice net part du groupe ressort, lui, à 7,6 millions d'euros, un niveau près de quatre fois supérieur au résultats enregistré sur la même période de l'an passé.



Dans son communiqué, Touax explique ces 'bons résultats' par la hausse significative de ses revenus locatifs en 2022 sous l'effet des contrats long terme signés avec ses clients, qui lui permet de pérenniser dans la durée ses revenus et de valider sa stratégie de location longue durée.



Les produits retraités des activités du premier semestre atteignent ainsi 78,3 millions d'euros, contre 52,5 millions d'euros sur la même période de 2021, soit hausse de 49%.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Touax progressait de 4,2% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées TOUAX Euronext Paris +3.06%