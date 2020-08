Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Touax : augmentation de capital pour Touax Rail Ltd Cercle Finance • 11/08/2020 à 07:48









(CercleFinance.com) - Touax SCA annonce que sa filiale Touax Rail Ltd a signé une augmentation de capital de 81,9 millions d'euros avec DIF Capital Partners pour accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie. Le groupe de location de matériel de transport en restera l'actionnaire majoritaire, avec 51% du capital et 49% sera détenu par DIF Capital Partners, via son véhicule DIF Core Infrastructure Fund II. Touax prévoit de finaliser la transaction d'ici fin septembre. L'opération renforcera Touax Rail Ltd en Europe et en Asie avec une flotte d'environ 6.930 plateformes détenues en propre, et d'environ 4.080 plateformes gérées pour le compte de tiers, et augmentera sa capacité à croître et à financer les besoins de ses clients.

Valeurs associées TOUAX Euronext Paris 0.00%