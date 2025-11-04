TotalEnergies voit la demande pétrolière augmenter jusqu’en 2040

TotalEnergies TTEF.PA prévoit une hausse de la demande mondiale de pétrole jusqu’en 2040, avant une baisse progressive, la fracturation politique et des préoccupations liées à la sécurité énergétique freinant les efforts de réduction des émissions et de lutte contre le réchauffement climatique, selon son rapport annuel sur les scénarios d’évolution du système énergétique mondial publié mardi.

Cette analyse marque une hausse par rapport à l’année dernière, reflétant plusieurs évolutions, notamment le recul partiel des subventions vertes décidé par le président américain Donald Trump, la reprise des autorisations pour les usines de gaz naturel liquéfié (GNL), le ralentissement des ventes de véhicules électriques (VE) et la poursuite des installations de centrales à charbon en Asie.

Le géant pétrolier et gazier français a développé trois scénarios à l’horizon 2050, différenciés par leur niveau de décarbonation: "Trends", qui reflète la trajectoire actuelle des divers pays à horizon 2030; "Momentum", modérément ambitieux; et "Rupture" aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris.

Le président-directeur général de TotalEnergies Patrick Pouyanne a commenté le scénario "Rupture" lors d’un point presse: "La probabilité du succès de ce scénario, sa réalisation, diminue en ce moment, parce que la coordination mondiale requise n’est pas vraiment celle de la planète sur laquelle nous vivons depuis quelques jours".

(Reportage America Hernandez, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)