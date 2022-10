Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : vers un test imminent des 53E ? information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 18:02









(CercleFinance.com) - TotalEnergies profite de la hausse du 'brut' qui flirte avec les 98$: le titre grimpe de +2,8% vers 52,8E et se dirige vers un test imminent des 53E, une résistance majeure puisqu'il 'agit de l'oblique unissant les 2 précédents sommets des 56,8 et 54,8E des 9 juin et 23 août.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.59%