TotalEnergies: vers la cession d'actifs au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour céder ses participations dans l'ensemble de ses actifsWest of Shetlandau Royaume-Uni (champs deLaggan,Tormore,Glenlivet,EdradouretGlendronach, usine de traitement de gazonshoredeShetland, licences d'exploration voisines) àThe Prax Group.



La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Ces actifs matures produisent actuellement quelque 7500 barils équivalent pétrole par jour en quote-part pour TotalEnergies, à 90% composée de gaz.



La transaction prévoit le transfert des collaborateurs concernés de TotalEnergies à Prax dans le respect de la réglementation en vigueur.



'Cette transaction est conforme à la stratégie de TotalEnergies, qui est d'optimiser constamment son portefeuille en cédant les actifs matures non stratégiques', a commenté Jean-Luc Guiziou, Directeur Exploration-Production Europe de TotalEnergies.





