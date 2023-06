Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: va restituer un terrain pour l'EPR2 d'EDF information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - La société TotalEnergies fait savoir qu'elle procèdera à la restitution du terrain qu'elle occupe à Gravelines (Nord) pour permettre la future implantation des réacteurs EPR2 d'EDF.



Pour rappel, le Gouvernement français avait annoncé en février 2022 sa volonté de relancer un programme de développement du nucléaire en France dans le cadre de la transition énergétique qui prévoit notamment la construction de nouveaux réacteurs de type EPR 2.



Le terrain en question, mitoyen du site d'EDF à Gravelines, sert actuellement à stocker 600.000 m3 de stocks stratégiques de gasoil.



De façon à s'adapter à la baisse d'activité liée à cette restitution, TotalEnergies va lancer une concertation locale avec les instances représentatives du personnel afin de tirer les conséquences pour les activités de la plateforme TotalEnergies de Dunkerque et d'accompagner, sur la base du volontariat, des mobilités vers EDF.





