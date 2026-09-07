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TotalEnergies va réduire sa participation dans Papua LNG et céder la gestion de l'exploitation à Exxon
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 11:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'acquisition de la participation par Santos au paragraphe 3, et du commentaire d'ExxonMobil au paragraphe 7.)

* TotalEnergies conserve une participation de 20 % après avoir cédé 9,1 % à ses partenaires

* Les dépenses d'investissement du projet sont ramenées à environ 14 milliards de dollars grâce à près de 4 milliards de dollars d'économies réalisées depuis 2024

* Papua LNG produira 5,6 millions de tonnes par an, le volume d'achat de TotalEnergies restant inchangé à 1,5 Mtpa

par Hugo Lhomedet

TotalEnergies TTEF.PA va céder une participation de 9,1 % dans la coentreprise Papua LNG à ses partenaires et confier la direction opérationnelle du projet à ExxonMobil XOM.N , a annoncé lundi le géant français de l’énergie.

La société, qui détient le projet conjointement avec Exxon, Santos STO.AX , Kumul Petroleum/MRDC et ENEOS Xplora, a indiqué qu’elle céderait des parts à ses partenaires proportionnellement à leurs participations existantes, tout en conservant une participation de 20 %. Elle n’a pas communiqué le prix de la vente.

L’australien Santos a déclaré avoir acquis une participation supplémentaire de 3,3 % dans le projet pour 189 millions de dollars dans le cadre de cette cession, portant ainsi sa participation totale à 21 % et augmentant sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) d’environ 19 %, pour atteindre environ 1,2 million de tonnes métriques par an (Mtpa).

L'opération est subordonnée à la prise d'une décision finale d'investissement par Papua LNG, attendue au quatrième trimestre 2026, a précisé Santos. TotalEnergies a indiqué que les obstacles contractuels et commerciaux avaient désormais été levés pour cette décision.

Papua LNG fait partie du portefeuille de projets de TotalEnergies visant à développer des approvisionnements en GNL à moindre coût, avec une production de 5,6 Mtpa issue des gisements d’Elk et d’Antelope, situés dans la province du Golfe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, destinée principalement aux acheteurs asiatiques.

Exxon, qui exploite déjà l’usine voisine PNG LNG, prendra la relève en tant qu’opérateur du projet.

“Le fait de placer Papua LNG et PNG LNG sous l’exploitation d’ExxonMobil devrait renforcer la cohérence entre les projets, améliorer l’efficacité de leur mise en œuvre et soutenir le développement des ressources de GNL de classe mondiale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée”, a déclaré un porte-parole d’ExxonMobil.

TotalEnergies a achevé le processus d’appel d’offres pour les travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction du projet, a-t-elle indiqué, les contrats étant désormais en attente de l’approbation de ses partenaires.

Près de 4 milliards de dollars d’économies ont été réalisées depuis 2024 grâce à la remise en appel d’offres de ces contrats et à l’optimisation de la conception du projet, ramenant les dépenses d’investissement à environ 14 milliards de dollars, a-t-elle ajouté.

Les entreprises ont également finalisé un accord gazier amendé avec le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et créé une coentreprise de commercialisation de GNL avec Kumul Petroleum afin de vendre 2,4 Mtpa sur les 5,6 Mtpa de production du projet.

La part de prélèvement de TotalEnergies dans le projet reste inchangée, ce qui lui donne accès à 1,5 Mtpa pour son portefeuille.

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