TotalEnergies: va produire du carburant aérien durable

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et SARIA, ont conclu un accord pour développer la production de carburant aérien durable sur la plateforme de Grandpuits (Seine-et-Marne).



Ce partenariat est une étape majeure dans la sécurisation de l'approvisionnement en huiles de cuisson usagées et graisses animales, matières premières éligibles à la production de carburant aérien durable.



Il permet de porter la capacité de production de carburant aérien durable du site à 210 000 tonnes par an, soit 25% de plus que le projet initial annoncé en 2020.



Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies prendra une participation de 50% d'une activité de production de SARIA, qui approvisionnera Grandpuits en ester de graisses animales.



SARIA prendra une participation équivalente dans l'unité de production de biocarburants de la bioraffinerie de Grandpuits dont TotalEnergies restera l'opérateur. De plus, SARIA fournira directement le site en huiles de cuisson usagées.



' Ce partenariat vient consolider la reconversion de la raffinerie en une plateforme zéro pétrole majoritairement orientée vers les carburants aériens durables ', a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.





