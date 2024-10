TotalEnergies va investir "environ 10,5 milliards de dollars" dans des champs de pétrole au Suriname

Photographie prise par le bureau du président du Suriname montrant le président Chan Santokhi (à droite) et le PDG du groupe français TotalEnergies Patrick Pouyanné signant des documents, le 1er octobre 2024 à Paramaribo ( Cabinet of the President of Suriname / Handout )

Le géant pétrolier français TotalEnergies a annoncé mardi un investissement "d'environ 10,5 milliards de dollars" dans l'exploitation de pétrole au Suriname, avec un démarrage de la production prévu en 2028.

Le groupe a pris la "décision finale d'investissement" pour le développement du bloc 58 du projet GranMorgu, au large des côtes du Suriname, avec notamment une unité de production d'une capacité de 220.000 barils par jour, selon un communiqué.

Le projet "développera les découvertes pétrolières des champs de Sapakara et Krabdagu", à environ 150 kilomètres des côtes. Les réserves sont estimées à "plus de 750 millions de barils".

En septembre 2023, TotalEnergies avait annoncé le lancement de l'étude du projet, estimé alors à 9 milliards de dollars.

Le pétrolier français possède plusieurs licences d'exploration au large du Suriname.

"Ce projet phare est le premier développement offshore dans le pays", a souligné Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, cité dans le communiqué du groupe.

Dans un communiqué, la compagnie nationale surinamaise Staatsolie indique que "la majorité" des revenus nets, qui pourraient atteindre entre 16 et 26 milliards de dollars pour toute la durée de vie du champ pétrolier, "reviendront à l'Etat de Suriname".

TotalEnergies détient actuellement 50% du bloc 58 et la compagnie américaine APA Corporation les 50% restants.

Staatsolie a l'intention de faire valoir ses droits de participation à hauteur de 20%. Le groupe émettra pour cela une troisième série d'obligations en dollars américains, au premier trimestre 2025, pour les financer, a indiqué son directeur général Annand Jagesar.

Le projet devrait entraîner la création de "plus de 6.000 emploi (2.000 directs et 4.000 indirects et induits)", selon TotalEnergies.