TotalEnergies va installer et exploiter 800 bornes électriques à Gand, en Belgique

(AOF) - Après Bruxelles et Anvers, TotalEnergies a remporté l'appel d'offres de la municipalité de Gand, troisième plus grande ville de Belgique, pour l'installation et l'exploitation de bornes électriques sur la voie publique, soit 800 nouveaux points de recharge à horizon 2025. Ces nouvelles bornes, installées par TotalEnergies et opérées pour les dix prochaines années, seront alimentées avec de l'électricité 100% renouvelable d'origine éolienne, produite en Mer du Nord au large de la Belgique.

Conformément au processus mis en place avec la ville, les particuliers et professionnels gantois (résidents, compagnies de taxi, sociétés de car sharing, entreprises locales) ont dès aujourd'hui la possibilité de déposer une demande d'installation de bornes à proximité de leur implantation, de leur lieu de travail ou de leur domicile. Afin d'optimiser le réseau déjà existant, la ville de Gand va également analyser l'utilisation des bornes en opération pour déterminer si l'offre actuelle doit être renforcée dans certains quartiers avec des points de recharge supplémentaires.

Depuis 2020, TotalEnergies poursuit son déploiement dans les grandes agglomérations mondiales, avec un large portefeuille de points de recharge actuellement en opération ou en construction : Amsterdam et sa région (22 000), Anvers (3 000), Londres (1 700), Paris (2 300), Bruxelles (500), Singapour (1 500) et Wuhan (11 000).

L'ensemble de ces développements est en ligne avec l'ambition de TotalEnergies d'opérer plus de 150 000 points de recharge pour véhicules électriques en Europe d'ici à 2025.

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.