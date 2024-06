Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: va céder sa filiale au Brunei pour 259 M$ information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 07:54









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a conclu un accord pour vendre sa filiale détenue à 100 % TotalEnergies EP (Brunei) à Hibiscus Petroleum Berhad, acteur malaisien indépendant dans l'exploration-production de pétrole et de gaz.



La transaction, d'un montant de 259 millions de dollars, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.



TotalEnergies EP (Brunei) détient une participation opérée de 37,5 % dans le bloc B, aux côtés de Shell Deepwater Borneo (35 %) et de Brunei Energy Exploration (27,5 %).



Le bloc B, situé à 85 km au large de la côte du Brunei, contient le champ de Maharaja Lela/Jamalulam (MLJ), dont la production a démarré en 1999 et qui représentait une production nette d'environ 9 000 barils équivalent pétrole par jour pour TotalEnergies en 2023.



' Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de gestion active de portefeuille en monétisant nos actifs matures, et d'allocation de nos talents aux actifs les plus prometteurs ', a déclaré Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 62.61 EUR Euronext Paris +0.48%