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TotalEnergies va céder la gestion de Papua LNG à Exxon
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 08:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi qu'il céderait la gestion de son projet Papua LNG en Papouasie-Nouvelle-Guinée à ExxonMobil XOM.N , qu'il réduirait ses dépenses d'investissement prévues à environ 14 milliards de dollars et qu'il céderait une participation de 9,1 % à ses partenaires tout en conservant 20 %.

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