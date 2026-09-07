TotalEnergies va céder la gestion de Papua LNG à Exxon

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Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi qu'il céderait la gestion de son projet Papua LNG en Papouasie-Nouvelle-Guinée à ExxonMobil XOM.N , qu'il réduirait ses dépenses d'investissement prévues à environ 14 milliards de dollars et qu'il céderait une participation de 9,1 % à ses partenaires tout en conservant 20 %.