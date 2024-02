Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: une résidence apprenants pour l'Industreet information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'inauguration par l'Industreet, le campus de formation aux métiers de l'industrie imaginé et financé par sa Fondation TotalEnergies, de Villastreet, sa résidence pour les apprenants.



Située à quelques pas du campus à Stains en Seine-Saint-Denis, cette résidence permet de proposer 74 studios aux jeunes qui viennent recevoir à L'Industreet une formation flexible, gratuite et rémunérée.



L'Industreet propose actuellement 10 formations dans cinq filières professionnelles : numérisation industrielle, contrôle et conformité industriels, ligne de production automatisée, terminaux de distribution d'énergie et multiservices robots assistés.





