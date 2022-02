TotalEnergies: une nouvelle ferme éolienne aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 10:01

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir remporté une concession maritime auprès du Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).



Ce contrat porte sur le développement d'une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey sur la côte Est des États-Unis. Il a été obtenu pour un montant de 795 millions de dollars (100%) conjointement par TotalEnergies et EnBW.



Cette concession doit permettre le développement d'au moins 3 GW de capacité de production, soit la fourniture en électricité de l'équivalent d'un million de foyers. Le projet a pour objectif une mise en service d'ici 2028.



' Ce développement apporte une nouvelle dimension à notre activité renouvelable aux Etats-Unis, où nous développons actuellement 4 GW de fermes photovoltaïques. Il s'agit là du plus grand projet d'énergies renouvelables engagé par TotalEnergies et nous détenons désormais un portefeuille de plus de 10 GW de projets éoliens en mer ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.