TotalEnergies: une capsule de café compostable avec Danimer

(CercleFinance.com) - TotalEnergies Corbion, la filiale de bioplastiques de TotalEnergies, a annoncé lundi avoir conçu avec l'américain Danimer Scientific une capsule de café compostable à partir d'un matériau biopolymère.



Les deux partenaires précisent que cette technologie, qui est conforme au projet de régulation de Bruxelles sur les emballages uniques, associe Luminy, un acide polylactique (PLA) mis au point par TotalEnergies Corbion, à Nodax, un polyhydroxyalcanoate développé par Danimer.



L'association de ces deux composés biodégradables est actuellement testée par un certain nombre d'entreprises européennes, est-il précisé dans leur communiqué.



D'après des calculs de Danimer, ce sont aujourd'hui 250.000 tonnes de plastique qui sont utilisées chaque année en Europe dans la fabrication de dosettes de café.



Créée en 2017 et basée aux Pays-Bas, la co-entreprise TotalEnergies Corbion, détenue à 50% par TotalEnergies, s'est spécialisée dans la production et la commercialisation dans le domaine des polymères à base de PLA (acide polylactique).





