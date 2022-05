Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: un projet d'éolien en mer remporté aux USA information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 09:21









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé vendredi avoir remporté une concession maritime portant sur le développement d'une ferme éolienne offshore d'une puissance d'un gigawatt au large de la Caroline du Nord.



Le groupe énergétique français indique avoir été désigné vainqueur par le Bureau of Ocean Energy Management de la concession maritime 'OCS-A 0545', à l'issue d'un processus d'enchères qui s'est tenu mercredi dernier.



L'appel d'offres a été remporté pour un montant de 160 millions de dollars, est-il précisé dans son communiqué.



Située à une distance de 37 kilomètres des côtes américaines, cette concession s'étend sur une zone de 222 kilomètres carrés, avec la capacité d'alimenter en électricité plus de 300.000 foyers américains.



Le projet a pour objectif une mise en service d'ici à 2030.



Total précise que cette annonce fait suite à l'obtention, en février dernier, d'une autre concession visant à développer une ferme éolienne de trois gigawatts au large de New York et du New Jersey.





