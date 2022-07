Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: un nouveau contrat signé avec Sonatrach information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 13:58









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi la signature d'un nouveau contrat de partage de production en Algérie avec la Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures.



Ce contrat d'une durée de 25 ans doit permettre de développer des ressources supplémentaires d'hydrocarbures liquides sur deux blocs situés dans le bassin de Berkine, dans l'est du pays, tout en réduisant l'intensité carbone des champs.



Cette extension du contrat de partage de production conclu avec Sonatrach, Occidental et Eni a été signée selon les termes de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures, qui date de 2019.



TotalEnergies a produit l'an dernier quelque 51.000 de barils d'équivalent-pétrole par jour en Algérie grâce à ses participations dans les champs gaziers TFT II et Timimoun et dans les deux champs à huile du bassin de Berkine.



Le groupe français a également lancé avec la Sonatrach des études d'ingénierie pour un projet pétrochimique dans l'ouest de l'Algérie.





