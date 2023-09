Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: un don pour les Restos du Coeur information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que sa Fondation, en réponse à l'appel d'urgence lancé ce week-end par les Restos du Coeur, a décidé de faire un don de cinq millions d'euros afin de contribuer à maintenir le niveau d'aide de l'association aux personnes qu'elle soutient.



'Cette initiative solidaire fait écho à l'engagement volontaire de nombreux collaborateurs au service des Restos du Coeur. Elle s'inscrit dans les actions citoyennes de TotalEnergies et de sa Fondation en faveur des personnes les plus vulnérables', déclare le groupe énergétique.





