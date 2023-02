TotalEnergies : un alignement des planètes qui a mis le titre sur orbite

recharge TotalEnergies à Amsterdam (Crédit: / TotalEnergies)

«Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, tous les paramètres d'environnement étaient positifs», a annoncé récemment le PDG, Patrick Pouyanné, en préambule à la présentation des comptes record de TotalEnergies en2022. Les cours du pétrole et du gaz et les marges de raffinage ont grimpé à l'unisson. Par exemple, le prix du baril a augmenté en un an de 30$ en moyenne (de 70$ en2021 à100$ en2022), ce qui a fait entrer, en net, 15$ par baril dans les caisses de la société, soit 15milliards de dollars. L'équation du pétrole est assez simple (coûts de production stables et fiscalité à 50%). Même scénario pour le gaz naturel, dont les prix ont été dopés par la guerre en Ukraine. Or la compagnie française est très présente dans le GNL, dont elle détient 12% du marché mondial. Le groupe va continuer de croître dans ce domaine (il est déjà plus gazier que pétrolier), car il va développer des projets au Qatar, aux Etats-Unis et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Enfin, le raffinage n'est pas en reste, avec des prix en net progrès, surtout dans le diesel. Concernant la Russie, après 14,8milliards de dollars de dépréciations d'actifs en 2022, TotalEnergies ne touche plus un seul dollar de sa filiale Novatek depuis le 1erjanvier. Il conserve toutefois le projet gazier Yamal, dont il ne reste que la partie de «long terme», la part «spot» ayant été arrêtée.

Des chiffres qui étonnent même Patrick Pouyanné

La rentabilité du groupe est au sommet, à plus de 30% pour le retour sur capitaux propres et sur capitaux investis. «Je n'aurais jamais pensé que l'on puisse annoncer de tels chiffres!», a déclaré Patrick Pouyanné. Ce sont les projets pétroliers et gaziers qui permettent de tels niveaux, car la rentabilité des capitaux investis dans les énergies renouvelables ne dépasse pas 10%.

Comment la société a-t-elle employé les 34milliards de cash-flow supplémentaires engrangés en 2022? Le groupe annonce que les Etats producteurs (Norvège, Royaume-Uni, etc.) en ont récupéré 17milliards. Il divulgue en passant que les impôts acquittés en France se sont montés à 200millions d'euros à partir d'un bénéfice de 350millions d'euros (900millions moins 550millions pour les rabais accordés aux ­consommateurs). Ensuite, le surplus de cash-flow a été investi dans le groupe (9milliards), distribué aux actionnaires (7milliards) et consacré aussi aux employés (1milliard). La dette a été réduite à 7% des fonds propres, un point bas historique.

Selon le PDG, 2023 se présente bien, avec une demande d'énergie dans le monde toujours supérieure à l'offre, ce qui le conduit à espérer un prix du baril compris entre 80$ et 100$.

Nous conseillons l'achat de la valeur, en particulier pour le rendement. Au titre de2022, le dividende ordinaire a grimpé de 6,4%, à 2,81€. Un versement extraordinaire de 1€ a eu lieu le 16décembre. Quant au solde du dividende, il vient d'être augmenté de 7,25%, pour s'établir à 0,74€.