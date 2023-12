Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies trois start-up rachetées dans l'électricité information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi l'acquisition de trois start-up avec l'objectif affiché d'accélérer son développement dans le domaine de l'électricité.



Le géant français de l'énergie indique avoir racheté Dsflow, une entreprise à l'origine d'une plateforme logicielle B2B visant à aider les grands consommateurs d'électricité à optimiser leur stratégie d'approvisionnement.



Total ajoute qu'il a également décidé d'intégrer la plateforme logicielle développée par NASH Renewables afin d'optimiser les paramètres de conception et d'exploitation de ses projets renouvelables.



Le groupe explique que l'opération doit contribuer à son objectif d'atteindre une rentabilité (ROACE) de l'ordre de 12% d'ici à 2028 dans ce secteur d'activité.



L'acquisition de Predictive Layer, un spécialiste de l'intelligence artificielle, doit quant à elle lui permettre de réaliser des projections sur les prix de l'énergie, quels que soient les marchés.



Dans son communiqué, le groupe souligne que de ces trois start-up ont toutes participé à son programme d'accélération 'TotalEnergies On', installé dans les locaux de la Station F à Paris.



A noter que TotalEnergies a par ailleurs pris le contrôle de Time2plug - avec une participation de 56% - afin d'accélérer le déploiement en France de points de charge de véhicules électriques pour ses petits clients B2B grâce à une place de marché.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.89%