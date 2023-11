Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: trois centrales à gaz acquises au Texas information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord avec la société américaine TexGen en vue de l'acquisition, pour un montant de 635 millions de dollars, de trois centrales à gaz représentant 1,5 GW de capacité de génération électrique au Texas.



Ces centrales de Wolf Hollow I, Colorado Bend I et La Porte, situées à proximité de Dallas et Houston, répondront à la demande croissante en énergie de ces villes et permettront de compenser l'intermittence de la production d'énergies renouvelables.



Ces centrales à gaz complèteront donc les capacités de production renouvelable du groupe au Texas et renforceront ses capacités de trading sur les marchés de l'électricité et du gaz. La transaction reste soumise à l'autorisation des autorités compétentes.





