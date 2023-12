Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: trois accords contre les émissions de méthane information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une table ronde sur l'élimination des émissions de méthane à horizon 2030 à l'invitation de la présidence de la COP28, TotalEnergies annonce la signature de trois accords de coopération avec des compagnies pétrolières et gazières nationales.



Ces accords avec Petrobras, SOCAR et Sonangol visent à déployer des campagnes de détection et de mesure d'émissions de méthane avec la technologie AUSEA sur les installations pétrolières et gazières respectivement au Brésil, en Azerbaïdjan et en Angola.



'Monté sur un drone, le capteur de gaz AUSEA, développé par TotalEnergies et ses partenaires de R&D, est actuellement l'une des technologies les plus précises au monde pour détecter et mesurer les émissions de méthane', affirme le groupe pétro-gazier français.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.65%