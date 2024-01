Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: transaction avec Couche-Tard finalisée information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir conclu la mise en oeuvre des accords signés en mars 2023 avec le distributeur alimentaire canadien Couche-Tard, et avoir reçu à ce titre un montant cash global après ajustements et avant impôts de 3,4 milliards d'euros.



Pour rappel, la transaction portait sur la cession intégrale par TotalEnergies de ses réseaux de stations-service en Allemagne et aux Pays-Bas, et sur la création d'une coentreprise (TotalEnergies 40%, Couche-Tard 60%) pour ceux en Belgique et au Luxembourg.



Le groupe pétro-gazier français continuera d'approvisionner les stations-service de ces quatre pays durant au moins cinq ans, notamment grâce à ses raffineries d'Anvers (Belgique) et de Leuna (Allemagne).





