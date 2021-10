TotalEnergies tire parti d'une conjoncture exceptionnelle

(AOF) - TotalEnergies a publié des résultats trimestriels en très forte progression grâce à la flambée des prix de l'énergie (+82% pour les prix du gaz; +71% pour le pétrole sur un an). La major pétrolière en pleine transformation pour devenir "multi-énergies" a bénéficié de sa position de premier plan dans le gaz naturel liquéfié (GNL), dont les ventes ont grimpé de 24% sur un an. Au troisième trimestre, le résultat net a été multiplié par 5,6 en un an pour atteindre 4,8 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a été multiplié par 2,1 à 11,2 milliards de dollars.

Le groupe a généré un cash-flow, soit une marge d'autofinancement, de 8,4 milliards de dollars, en hausse de 96%.

Dans son communiqué, TotalEnergies se félicite du résultat opérationnel net ajusté atteint par la branche Gas Renewables & Power : 1,6 milliard de dollars, multiplié par 5,6 sur un an, grâce à la hausse des prix du GNL et à la très bonne performance des activités de négoce gaz et électricité. Le cash-flow s'est établi à 1,7 milliard de dollars, soit multiplié par 2,5.

Pour autant, la major a également su profiter de la forte demande de pétrole et de gaz observée dans le sillage de la reprise mondiale. Sa production d'hydrocarbures a augmenté de 4% sur un an à 2,814 millions de barils équivalents pétrole par jour. Aussi, le résultat opérationnel net ajusté atteint 2,7 milliards de dollars, soit plus de trois fois son niveau du troisième trimestre 2020. Le cash-flow ressort à 4,9 milliards de dollars, en hausse de 87%.

Enfin, l'Aval a continué de bénéficier de marges élevées dans la pétrochimie et de l'amélioration des marges européennes de raffinage. Le Marketing & Services a confirmé son retour à des résultats d'avant-crise.

Dans ce cadre, TotalEnergies affiche un cash-flow net, soit le cash-flow moins les investissements nets, de 6,2 milliards de dollars couvrant le dividende trimestriel de 2,1 milliards de dollars (0,66 euro par action) et permettant la réduction de la dette nette, avec un ratio d'endettement à 17,7% au 30 septembre 2021 contre 18,5% au 30 juin 2021.

Le groupe français enregistre une rentabilité des capitaux propres (ROE) de 12% sur les douze derniers mois contre 8,4% au trimestre précédent.

La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE) est ressortie à 10% contre 7,2% au deuxième trimestre.

Malgré ces chiffres robustes, TotalEnergies s'est contenté de confirmer la réalisation de rachats d'actions de 1,5 milliard de dollars au cours du trimestre. La société a également stabilisé son troisième acompte sur dividende à 0,66 euro par action.

Le groupe a précisé que ses investissements nets seraient proches de 13 milliards de dollars cette année, soit dans le haut de la fourchette de 12 à 13 milliards précédemment annoncée. Trois milliards seront consacrés aux énergies renouvelables et à l'électricité.

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.