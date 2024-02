Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: test positif sur le Bloc 6 au large de Chypre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que les opérations de forage et de test de production menées sur le puits d'appréciation Cronos-2, situé sur le Bloc 6, au large de Chypre, ont été finalisées avec succès.



Le test de production a confirmé un excellent potentiel de production de ces puits situés à environ 160 km au sud-ouest des côtes chypriotes, indique le groupe.



'Les ressources découvertes vont désormais faire l'objet d'une évaluation complète afin de déterminer la meilleure option de développement pour contribuer à l'approvisionnement en gaz de l'Europe et de la région' a déclaréJulien Pouget, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.



Pour rappel, TotalEnergies détient une participation de 50% dans le Bloc 6, aux côtés d'Eni (50 %, opérateur).







