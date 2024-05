TotalEnergies : TE H2 et Verbund développent un projet d'hydrogène vert en Tunisie

(AOF) - TE H2, une co-entreprise formée par TotalEnergies et le groupe Eren, et Verbund, leader autrichien de l’électricité, ont signé un protocole d’accord avec la République tunisienne pour étudier la mise en œuvre du projet d’hydrogène vert "H2 Notos " pour exportation à grande échelle vers l’Europe centrale par pipeline. H2 Notos vise à produire de l'hydrogène vert par électrolyse d'eau de mer dessalée, en utilisant de l'électricité renouvelable produite par des parcs solaires et éoliens terrestres.

Le projet vise à produire 200 000 tonnes d'hydrogène vert par an durant la phase initiale, avec la possibilité d'atteindre 1 million de tonnes par an, dans le sud de la Tunisie. Il bénéficiera d'un accès privilégié au marché européen, grâce au " SoutH2 Corridor ", un pipeline dédié reliant l'Afrique du Nord à l'Italie, à l'Autriche et à l'Allemagne, dont la mise en service est prévue vers 2030.

TE H2, en partenariat avec Verbund, aura la charge du développement, du financement, de la construction et de l'opération de ce projet intégré, de la production d'électricité verte jusqu'à à la production d'hydrogène vert. Verbund coordonnera le transport de l'hydrogène produit vers l'Europe centrale.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.