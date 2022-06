Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: succès de l'opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce qu'à l'issue de la période de souscription, 49.189 souscripteurs dans 101 pays, représentant 42,3% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée, pour un montant de 337,8 millions d'euros.



Ces résultats ressortent en hausse par rapport à 2021 en termes de taux de participation, de nombre de souscriptions et de montant souscrit. Pour rappel, la période de souscription s'est déroulée du 29 avril au 13 mai, à un prix fixé à 37 euros par action.



En conséquence, 9.358.011 actions nouvelles seront émises le 8 juin. A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital de TotalEnergies s'élèvera à 7,26% sur la base du capital à cette date.





