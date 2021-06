Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : sponsor de la Coupe du Monde de Rugby 2023 Cercle Finance • 28/06/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce devenir sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, 'occasion pour l'entreprise de mieux faire connaitre sa dimension multi-énergies et d'engager activement toutes ses parties prenantes dans cette ambition'. Le groupe souhaite ainsi travailler avec le Comité d'Organisation France 2023 à l'objectif d'un 'évènement vertueux sur le plan environnemental, notamment par la mise en place d'un plan de mobilité décarboné et la fourniture d'énergie verte'.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris 0.00%