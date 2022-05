Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - TotalEnergies grimpe de près de 3% avec le soutien d'un relèvement de recommandation chez Berenberg à 'achat' avec un objectif de cours ajusté rehaussé à 58 euros, le broker soulignant que le groupe énergétique 'a enregistré un premier trimestre solide'.



Alors que l'action a 'pris du retard sur ses pairs depuis le début de l'année malgré une solide performance opérationnelle', il prévoit 'un rendement FCF extrêmement attractif de 17% en 2022' et pense que 'le risque lié à la Russie se reflète pleinement dans le cours'.





