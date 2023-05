TotalEnergies: signe un protocole d'accord en Angola information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 18:26

(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Angola, l'agence Nationale Angolaise du Pétrole, du Gaz et des Biocombustibles (ANPG) et Sonangol Pesquisa e Produção,ont signé un protocole d'accord pour le développement des champs de Cameia et Golfinho, situés sur les Blocs 20 et 21 du bassin de la Kwanza.



' Cet accord est une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, attendue dans le courant de l'année 2023, après obtention de l'accord des partenaires et des autorités ' indique le groupe.



' Avec nos partenaires, nous travaillons à rendre possible le premier projet de développement offshore du bassin de la Kwanza, qui permettra de mettre en production les découvertes de Cameia et Golfinho et de valoriser ces nouvelles ressources nationales ', a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.