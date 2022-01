Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: signe un nouvel accord avec Plastic Energy information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 08:10









(CercleFinance.com) - Plastic Energy et TotalEnergies annoncent la signature d'un nouvel accord pour promouvoir la technologie du recyclage chimique des plastiques.



Plastic Energy construira sa seconde usine de recyclage chimique à Séville pour transformer, via leur procédé breveté, des déchets plastiques en une matière première recyclée appelée ' TACOIL '.



Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire.



L'usine aura une capacité de traitement de 33 000 tonnes de déchets plastiques post-consommation.



Le TACOIL produit sera utilisé dans la fabrication de polymères de haute qualité dans les unités de production de TotalEnergies basées en Europe.





