TotalEnergies: signe un contrat d'électricité au Kazakhstan

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un contrat de vente d'électricité (PPA) pour un projet éolien géant au Kazakhstan. 'Il s'agira du premier contrat d'achat d'électricité signé dans le pays pour un projet de cette ampleur' indique le groupe.



Situé dans la région de Zhambyl, le projet prévoit la construction d'un parc éolien terrestre de 1 GW associé à un système de stockage d'énergie par batterie de 600 MWh. Il représente un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars.



L'électricité produite par le projet Mirny sera vendue en totalité au Centre de règlement financier des énergies renouvelables, une entité publique détenue par le gouvernement du Kazakhstan, pour l'approvisionnement du réseau national. Ce projet permettra d'alimenter en électricité 1 million de personnes.



' Ce projet représente une étape importante dans la stratégie multi-énergies de TotalEnergies. TotalEnergies apportera son expertise en matière de gestion de projets de grande envergure pour faire de ce projet un succès, ' a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.





