TotalEnergies : signe un accord avec Technip Energies

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Technip Energies ont signé un accord de coopération technique. Les deux groupes vont développer ensemble des solutions bas carbone pour les sites de production de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) et les installations offshore afin d'accélérer la transition énergétique. Les partenaires exploreront de nouveaux concepts et de nouvelles technologies visant à réduire le bilan carbone. Les projets porteront sur des domaines clés comme la production de GNL, la cryogénie, la production et valorisation de l'hydrogène pour la génération d'électricité ou encore les processus de captage, stockage & valorisation du CO2 (CCUS). Arnaud Breuillac, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies, a déclaré : ' Cette collaboration fournit une occasion supplémentaire d'innover et de renforcer notre expertise dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos actifs GNL et offshore et dans le développement de nouvelles technologies liées par exemple à l'utilisation de l'hydrogène. '

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.84%