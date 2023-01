Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: signature d'un accord avec Oman LNG information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production de gaz sur le Bloc 10 onshore en Oman, ainsi que la signature d'un accord avec Oman LNG pour un contrat d'achat de GNL à long terme.



TotalEnergies détient une participation de 26,55 % sur ce Bloc, aux côtés d'OQ (20 %) et de Shell (53,45 %, opérateur).



La production de gaz devrait atteindre 500 millions de pieds cubes par jour d'ici mi-2024. Ce gaz sera injecté dans le réseau omanais, alimentant à la fois l'industrie locale et les terminaux d'exportation de GNL.



Ce GNL contribuera à la baisse des émissions dans l'atmosphère puisqu'il permettra aux électriciens acheteurs de ce gaz de le substituer au charbon et donc d'éviter des émissions de CO2.



TotalEnergies a également signé un accord avec Oman LNG portant sur l'achat de 0,8 million de tonnes de GNL par an pour une période de dix ans à compter de 2025.





