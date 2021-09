Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : série d'accords dans l'électricité en Irak information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé avec l'Irak une série d'accords consistant à mettre en valeur les ressources naturelles du pays afin d'y améliorer la fourniture en électricité. Le contrat, conclu avec les ministères du pétrole et de l'électricité et la commission nationale des investissements, couvre un ensemble de projets situés dans la région de Bassorah. Aux termes de l'accord, TotalEnergies a notamment prévu d'investir dans des installations visant à récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers. L'accord prévoit la construction d'un réseau de collecte et d'unités de traitement de gaz devant permettre d'alimenter en gaz naturel les centrales électriques environnantes. Il porte également sur le développement d'une unité de grande capacité de traitement d'eau de mer et sur la construction et l'opération d'une centrale photovoltaïque devant fournir en électricité le réseau de la région de Bassorah. Au total, ces projets représentent un investissement global d'environ 10 milliards de dollars. 'Ces accords signent notre retour en Irak par la grande porte, pays où notre compagnie est née en 1924', a expliqué Patrick Pouyanné, le PDG du groupe. L'activité du groupe a en effet commencé avec la découverte du champ de Kirkuk TotalEnergies dit vouloir tirer parti de sa position au Moyen-Orient, région où sont produits les hydrocarbures les moins coûteux, pour avoir accès à des projets renouvelables de grande taille.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.94%