TotalEnergies: second projet de stockage en Belgique

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau projet de stockage d'électricité par batteries en Belgique, en plus du chantier actuellement conduit sur sa raffinerie d'Anvers.



Ce nouveau projet, développé sur le site du dépôt de Feluy (Wallonie), doit disposer d'une puissance de 25 MW et d'une capacité de 75 MWh grâce à 40 conteneurs au 'lithium-ion' fournis par sa filiale Saft.



Sa mise en service est prévue pour fin 2025.



Avec ces deux projets qui représentent un investissement global de près de 70 millions d'euros, la capacité de stockage de TotalEnergies en Belgique atteindra 50 MW/150 MWh.



Les sites de stockage par batteries jouent un rôle clé dans la résilience du système électrique en lui apportant de la flexibilité et en aidant à résoudre les problèmes de congestion.



Ces systèmes permettent également de favoriser l'essor des énergies renouvelables, afin de contrebalancer leur intermittence.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.32%