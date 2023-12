Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: second CPPA signé avec LyondellBasell information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce un second contrat de vente d'électricité renouvelable (CPPA) avec le pétrochimiste LyondellBasell, auquel il fournira désormais 275 MWac (358 MW) d'électricité verte depuis ses fermes solaires de Cottonwood Bayou et de Brazoria Solar, au Texas.



S'ajoutant à un premier contrat signé fin 2022, le nouveau CPPA prévoit la fourniture, sur 15 ans, de 125 MWac (163 MW) depuis la centrale de Brazoria (d'une capacité de 325 MW), située au sud-ouest de Houston, dont la mise en service est prévue d'ici fin 2025.



Les deux CPPA sont indexés sur les prix du marché à travers un mécanisme d'upside sharing, en vertu duquel les entreprises partageront toute hausse potentielle liée à l'augmentation des prix du marché pendant la durée du contrat.





