TotalEnergies se replie, un broker ajuste son conseil

Logo TotalEnergies sur une pompe de station-service du groupe. (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Le titre TotalEnergies cède plus de 1% à Paris, pénalisé par une analyse de Jefferies qui dégrade sa note sur la valeur de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 57 à 50 euros, dans le cadre d'une note consacrée aux grandes valeurs pétro-gazières européennes et américaines.



'Nous voyons de la marge pour davantage de sous-performance à moyen terme alors que les investisseurs continuent de pénaliser Total pour sa faible position en Russie et le manque de potentiel de hausse pour des rachats d'actions au premier trimestre', explique-t-il.



Dans son résumé sur le géant énergétique français, le broker met aussi en avant un risque pour le groupe de se trouver 'emmêlé dans le processus de nationalisation d'EDF après la tenue de l'élection présidentielle en France'.



