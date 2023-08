- Le producteur d'énergie TotalEnergies a annoncé lundi avoir avoir signé un accord avec la société pétrolière thaïlandaise PTTEP pour lui racheter une participation de 26% dans un permis gazier au large de l’Australie. Les éléments financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.Dans le cadre de l’accord, le groupe pétrolier japonais Inpex va pour sa part acquérir les 74% restants de la participation de PTTEP dans le permis AC-RL7 et assurera le rôle d’opérateur, a indiqué TotalEnergies dans un communiqué. A lire aussi: TotalEnergies verdit la présentation de ses comptes «Le permis couvre une zone de 418?km2 située en mer de Timor, à environ 250 kilomètres au nord-est des installations offshore» de l’usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d’Ichthys LNG et comprend les champs de gaz à condensats de Cash et de Maple, a expliqué TotalEnergies.Le développement de ces champs doit contribuer à l’approvisionnement à long terme de l’usine d’Ichthys, dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 26%, Inpex et d’autres actionnaires asiatiques minoritaires détenant les 74% restants, a précisé TotalEnergies.

Alice Doré