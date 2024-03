Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: se distingue dans les toitures solaires information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce être numéro 1 du dernier appel d'offres national de panneaux solaires sur toitures organisé par la Commission de Régulation de l'Energie: la firme tricolore s'est arrogé 22% des volumes attribués, avec plus de 80 Mwc.



Ce résultat consolide la position de TotalEnergies parmi les plus importants développeurs en France de solaire sur toitures de puissance supérieure à 500 KWc (centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, hangars, ombrières).



'Avec ces nouveaux projets, nous confirmons notre statut de partenaire privilégié des entreprises engagées dans la transition énergétique et la décarbonation de leurs activités en France', a commenté Marin de Montbel, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France.







