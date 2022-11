Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: saisit la justice contre Greepeace information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 15:01









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce engager une action judiciaire contre Greepeace, à la suite de la publication ce 3 novembre par l'ONG d'un rapport intitulé ' Bilan carbone de TotalEnergies : le compte n'y est pas '.



Dans ce rapport, Greenpeace affirme notamment que les émissions Scope 1 (part patrimoniale) de TotalEnergies s'élèvent à plus de 160 millions de tonnes CO2 en 2019, alors que, selon TotalEnergies, ces émissions s'élevaient à 55 millions de tonnes de CO2 cette année-là.



TotalEnergies met en cause la méthodologie 'pour le moins douteuse' de Greepeace qui aurait vu l'ONG comptabiliser à plusieurs reprises les mêmes émissions.



TotalEnergies saisit donc la justice afin, dit l'entreprise, de 'réparer le préjudice qu'entraine la diffusion de cette information trompeuse par Greenpeace.'





