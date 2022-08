Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: Saft installe ses batteries en Sicile information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - Saft, une filiale de TotalEnergies, a annoncé mardi avoir installé sept systèmes batteries à lithium-ion dans le cadre d'un projet de micro-réseau mené dans les îles siciliennes.



Sur ces régions isolées, les batteries Flex'Ion de Saft vont permettre de soutenir ce réseau alimenté par des centrales solaires et hydroélectriques, ainsi qu'une centrale thermique existante.



Les batteries seront ensuite reliées au réseau de distribution et intégrées à un réseau intelligent ('smart grid') au cours des prochains mois.



Ces systèmes devraient être pleinement opérationnels d'ici fin 2022.



Il s'agit des premières étapes du 'projet I-Sole', qui fait intervenir des compagnies de distribution locales et s'appuie sur l'expertise scientifique de l'Université de Palerme et du Conseil National de la Recherche italien.



Le projet bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et de la Région de Sicile, sous la direction technique de Layer Electronics, une société locale spécialisée dans l'électronique de puissance.





