Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: Saft équipe des tunnels au Cachemire information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que sa filiale Saft a livré des batteries de secours destinées aux systèmes de sécurité critiques des tunnels situés le long d'un nouveau tronçon de la liaison ferroviaire USBRL de la vallée du Cachemire, dans l'Himalaya indien.



'Fournissant une alimentation permanente aux systèmes critiques dans des conditions extrêmes, les installations optimiseront les coûts de durée de vie, réduiront les temps de déplacement et stimuleront la croissance économique locale', explique le groupe.



Autometers Alliance Ltd, fabricant de matériel ferroviaire, a fait appel à Saft pour plus de 30 jeux de batteries ReGenPro, qui fournissent un minimum de deux heures d'autonomie aux systèmes essentiels de sécurité et de communication des tunnels.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.57%